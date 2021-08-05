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Синоптик назвал сроки наступления осени и предзимья в Москве

Татьяна Плотникова

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Погода в Москве
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Синоптик назвал сроки наступления осени и предзимья в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Синоптическая осень в Москве, как правило, наступает в третьей декаде августа и длится до 15 октября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Специалист пояснил, что сроки естественных синоптических сезонов связаны с изменением циркуляции атмосферы, которое определяется прежде всего различием температурных режимов океанов и континентов.

С учетом этого средняя дата начала осени — двадцатые числа августа, 22 или 23 августа, уточнил Вильфанд. В отдельных случаях сроки наступления синоптической осени могут сдвигаться на десять дней или две недели.

В среднем естественная синоптическая осень длится до 15 октября. После этого начинается предзимье, рассказал эксперт ТАСС.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что погода в центральной части России начнет постепенно переходить на осенний режим в середине августа, месяц ожидается дождливым. По словам синоптика, температурный режим в первой половине августа в Центральной России будет выше климатической нормы. Он также отметил, что норма по количеству осадков будет перевыполнена минимум в полтора раза.

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