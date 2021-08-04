Синоптик сообщил, когда в Центральную Россию придет осенняя погода

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Погода в центральной части России начнет постепенно переходить на осенний режим в середине августа, месяц ожидается дождливым. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Рубиконом будет середина месяца. Вторая половина августа будет подготовкой к развороту на осень, еще не буквально, конечно, но погода будет перестраиваться. Я не вижу в дальнейшем развития погоды по жаркому сценарию, — рассказал он.

По словам синоптика, температурный режим в первой половине августа в центре России будет выше климатической нормы. Он также отметил, что норма по количеству осадков будет перевыполнена минимум в 1,5 раза, передает ТАСС.

Синоптик предупредил москвичей о «хлябистой» погоде в августе. Лето пойдет на спад, и в Москву придет дождливая, но умеренно теплая погода.