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Синоптик сообщил, когда в Центральную Россию придет осенняя погода

Юлия Курганова

Общество
Синоптик сообщил, когда в Центральную Россию придет осенняя погода
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Погода в центральной части России начнет постепенно переходить на осенний режим в середине августа, месяц ожидается дождливым. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Рубиконом будет середина месяца. Вторая половина августа будет подготовкой к развороту на осень, еще не буквально, конечно, но погода будет перестраиваться. Я не вижу в дальнейшем развития погоды по жаркому сценарию, — рассказал он.

По словам синоптика, температурный режим в первой половине августа в центре России будет выше климатической нормы. Он также отметил, что норма по количеству осадков будет перевыполнена минимум в 1,5 раза, передает ТАСС.

Синоптик предупредил москвичей о «хлябистой» погоде в августе. Лето пойдет на спад, и в Москву придет дождливая, но умеренно теплая погода.

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