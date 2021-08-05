Юрист назвал причину, по которой в вашу квартиру могут нагрянуть с проверкой

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Любая проверка, которая связана с посещением чужой жилплощади, должна иметь под собой законные основания. Об этом рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Эксперт отметил, что неожиданно в квартиру имеют право постучаться сотрудники коммунальных служб и специалисты, которые отвечают за проверку приборов учета потребления энергии.

— Если речь идет о проверке различных приборов учета, а также их показаний, то по действующему законодательству нужно предупредить потребителя не позднее чем за 14 дней до даты проведения проверки с указанием предполагаемых дат и времени, — добавил Миронов.

Он уточнил, что владелец квартиры имеет право предложить альтернативный вариант даты проведения проверки, но сделать это необходимо не менее, чем через два дня с даты получения обращения, и не позднее трех дней с даты, которая указана в оповещении о проверке.

Эксперт также предупредил, что в том случае, если сторонам не удалось договориться об удобной дате и сотрудникам инстанций не удалось наведаться в квартиру с проверкой, коммунальные службы могут обратиться в суд, который, вероятно, вынесет решение в пользу коммунальщиков и обяжет хозяев так или иначе впустить в свой дом проверяющих, передает «Прайм».

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