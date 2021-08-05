Умер бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук

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Бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук скончался на 81-м году жизни. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает ТАСС.

Он был первым председателем Службы безопасности страны и кандидатом юридических наук. За свою жизнь он удостоился Ордена князя Ярослава Мудрого за плодотворную политическую деятельность и за выдающие заслуги в укреплении нацбезопасности Украины, а также Ордена Трудового Красного Знамени и Ордена Заслуг перед Республикой Польша степени командора.

До этого в среду, 4 августа, посол Сербии в России Мирослав Лазански скончался от сердечного приступа. На момент смерти дипломат находился в отпуске на родине. В Москву он должен был вернуться 22 августа. До работы послом в РФ Лазански был депутатом парламента.

Накануне из-за остановки сердца скончался актер Анатолий Рудаков. О смерти Рудакова стало известно от бывшей сотрудницы кинокомпании «Ленфильм» Ирины Тарасовой. По ее словам, актер умер от последствий коронавируса еще в воскресенье, 1 августа.