СМИ: Приговоренные к смертной казни в РФ могут выйти на свободу в течение двух лет

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Приговоренные к смертной казни до моратория граждане Российской Федерации могут выйти на свободу в течение ближайших двух лет. В настоящее время в российских тюрьмах отбывают наказание 11 таких осужденных. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).

После принятия моратория на смертную казнь, которое произошло в 1997 году, приговоренным к этой мере наказания заменили приговор на срок лишения свободы до 25 лет.

Как передает газета «Известия», все эти граждане совершили преступления против жизни и здоровья людей из корыстных или хулиганских побуждений. Источник газеты в службе подтвердил информацию о том, что некоторые осужденные могут выйти на свободу в 2021 или 2022 году.

Последнего человека в России казнили в рамках меры судебного наказания в 1996 году. Имя осужденного официально не сообщалось.

Весной этого года россияне назвали законы, которые хотели бы изменить. Респондентам предложили представить себя на месте советника главы государства, а затем спросили, какие законы они бы отменили или изменили (можно было назвать до пяти вариантов). Среди участников исследования два процента назвали мораторий на смертную казнь.