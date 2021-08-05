Цифровизация архивов органов ЗАГС упростила получение повторных документов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице значительно упростился процесс получения повторных документов ЗАГС, составленных в других регионах, благодаря переводу архивов в электронный вид. Об этом в четверг, 5 августа, сообщила исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС города Москвы Светлана Уханева.

С начала этого года в Едином госреестре ЗАГСа содержатся все документы, зарегистрированные с 1926 года. Это позволяет гражданам получать необходимые документы не по месту их хранения, а там, где им удобно: в близлежащих учреждения ЗАГС или центрах госуслуг «Мои документы».

— За первое полугодие 2021 года органами ЗАГС Москвы выдано более 127 тысяч повторных свидетельств и справок. Этот показатель увеличился почти на 40 процентов по сравнению с предыдущим годом, — отметила Уханева.

Цифровизация архивов позволила получить дубликат документов в день обращения. Ранее этот процесс занимал до 30 дней.

На этой неделе московские ЗАГСы назвали самый популярный для свадьбы возраст среди женихов и невест. За первые шесть месяцев 2021 года мужчины женились чаще всего в 30 лет, а женщины выходили замуж в 25.