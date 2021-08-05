Летний квест «Я шагаю по паркам» запустили в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москве запустили летний квест «Я шагаю по паркам». Об этом в четверг, 5 августа, сообщила пресс-служба Мосгорпарка.

В рамках квеста участники смогут посетить десять живописных мест столицы. Этим летом основной акцент при выборе локаций был сделан на территории с водоемами и фонтанами.

Для участия в мероприятии потребуется отгадать десять локаций в столичных парках, а также сделать в них фото.

— Среди участников, которые выложат в социальные сети 10 публикаций, отмеченных хештегом #ЯшагаюПоПаркам и активной ссылкой на страницы Мосгорпарка, Барьера и Флотилии «Рэдиссон Ройал», будут разыграны призы, — цитирует пресс-службу ТАСС.

Мосгорпарк впервые провел квест «Я шагаю по паркам» прошлым летом. Мероприятие понравилось участникам, его вновь организовали осенью и весной. Всего в рамках квестов участники посетили 40 парковых локаций.

Более подробную информацию о правилах квеста можно найти на официальной странице Мосгорпарка в соцсети «ВКонтакте».

Мосприрода до 6 августа ежедневно приглашает взрослых и детей на экологические занятия. Гостей природных территорий и экоцентров ждут квесты, викторины, лекции, кружки, мастер-классы и игры.

В четверг, 5 августа, занятие кружка «Природная мастерская» пройдет в экоклассе в Куркине. Квест-прогулка по лесопарку «Кусково» организует «Экошкола Кусково», а Бирюлевский дендропарк — квест на смекалку «Сокровище сороки». Природная территория «Кузьминки-Люблино» приглашает на променад «Таинственный парк». А в экоцентре «Конный двор» состоится тематическое занятие «Насекомые».