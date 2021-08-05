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Центр ЗИЛ пригласил на практические занятия по астрономии

Ольга Маркова

Развлечения
Центр ЗИЛ пригласил на практические занятия по астрономии
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Культурный центр ЗИЛ до 26 августа приглашает взрослых и детей в свою обсерваторию. В последний месяц лета здесь пройдут бесплатные дневные астрономические наблюдения.

Участники мероприятия смогут увидеть солнце вооруженным взглядом, рассмотреть детали его поверхности, грануляцию, солнечные пятна, вспышки и сделать фотографии на смартфон.

На наблюдениях будут использованы любительские универсальные телескопы с фильтрами, специальный солнечный телескоп Coronado для рассматривания солнечных протуберанцев, а также уникальный телескоп конца XIX века.

Наблюдения состоятся только при хорошей погоде.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте организации.

Московский планетарий в свою очередь в августе зовет посетителей в увлекательный аттракцион, который позволит в формате 4D-кинотеатра увидеть столицу с высоты птичьего полета. Фильм «Полет над Москвой» позволяет совершить яркое путешествие по городу. За 20 минут зрители посетят главные достопримечательности города, оценят красоту Москвы и насладятся прекрасными видами.

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