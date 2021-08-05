Новый экомаршрут появится в долине реки Чертановки на юге Москвы

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

Россия, Москва, Южный административный округ, район Москворечье-Сабурово Карта всех событий

На юге столицы в районе Москворечье-Сабурово появится новый экомаршрут со смотровой площадкой. Об этом в четверг, 5 августа, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Новая парковая зона расположится в долине реки Чертановки на пересечении Пролетарского проспекта и улицы Колобашкина. Специалисты очистили и укрепили берега реки. Для будущего прогулочного маршрута уже установлен металлический каркас.

— Сейчас обустраиваем деревянные пешеходные мостики и настилы вдоль берега. Дорожно-тропиночную сеть и лестничные спуски создаем с учетом потребностей маломобильных горожан, — говорится в сообщении.

Видео: Комплекс городского хозяйства Москвы

Также в парке появятся 16 пикниковых зон, детские и спортивные площадки, а также площадка для выгула собак. Кроме того, пространство парка дополнительно озеленят, посадив деревья, кустарники и цветники.

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Открыть для себя новые парковые локации столицы можно, пройдя квест «Я шагаю по паркам», который запустил Мосгорпарк. В рамках квеста участники смогут посетить десять живописных мест столицы. Этим летом основной акцент при выборе локаций был сделан на территории с водоемами и фонтанами.

Для участия в мероприятии потребуется отгадать десять локаций в столичных парках, а также сделать в них фото.