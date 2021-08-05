Новый экомаршрут появится в долине реки Чертановки на юге Москвы
На юге столицы в районе Москворечье-Сабурово появится новый экомаршрут со смотровой площадкой. Об этом в четверг, 5 августа, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.
Новая парковая зона расположится в долине реки Чертановки на пересечении Пролетарского проспекта и улицы Колобашкина. Специалисты очистили и укрепили берега реки. Для будущего прогулочного маршрута уже установлен металлический каркас.
— Сейчас обустраиваем деревянные пешеходные мостики и настилы вдоль берега. Дорожно-тропиночную сеть и лестничные спуски создаем с учетом потребностей маломобильных горожан, — говорится в сообщении.
Также в парке появятся 16 пикниковых зон, детские и спортивные площадки, а также площадка для выгула собак. Кроме того, пространство парка дополнительно озеленят, посадив деревья, кустарники и цветники.
Открыть для себя новые парковые локации столицы можно, пройдя квест «Я шагаю по паркам», который запустил Мосгорпарк. В рамках квеста участники смогут посетить десять живописных мест столицы. Этим летом основной акцент при выборе локаций был сделан на территории с водоемами и фонтанами.
Для участия в мероприятии потребуется отгадать десять локаций в столичных парках, а также сделать в них фото.