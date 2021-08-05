Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Новый экомаршрут появится в долине реки Чертановки на юге Москвы

Илья Ашуров

Город
Новый экомаршрут появится в долине реки Чертановки на юге Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Россия, Москва, Южный административный округ, район Москворечье-СабуровоКарта всех событий

На юге столицы в районе Москворечье-Сабурово появится новый экомаршрут со смотровой площадкой. Об этом в четверг, 5 августа, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Новая парковая зона расположится в долине реки Чертановки на пересечении Пролетарского проспекта и улицы Колобашкина. Специалисты очистили и укрепили берега реки. Для будущего прогулочного маршрута уже установлен металлический каркас.

— Сейчас обустраиваем деревянные пешеходные мостики и настилы вдоль берега. Дорожно-тропиночную сеть и лестничные спуски создаем с учетом потребностей маломобильных горожан, — говорится в сообщении.

Видео: Комплекс городского хозяйства Москвы

Также в парке появятся 16 пикниковых зон, детские и спортивные площадки, а также площадка для выгула собак. Кроме того, пространство парка дополнительно озеленят, посадив деревья, кустарники и цветники.

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
1/6
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
2/6
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
3/6
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
4/6
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
5/6
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
6/6
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

Открыть для себя новые парковые локации столицы можно, пройдя квест «Я шагаю по паркам», который запустил Мосгорпарк. В рамках квеста участники смогут посетить десять живописных мест столицы. Этим летом основной акцент при выборе локаций был сделан на территории с водоемами и фонтанами.

Для участия в мероприятии потребуется отгадать десять локаций в столичных парках, а также сделать в них фото.

Читайте также:
ЮАО Москвыпрогулочные маршрутыпарки
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анна Московкина
Анна Московкина

Приговор за ржание: как решить проблему шумных соседей

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Банный лист: почему Россия и США высылают своих дипломатов?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Все мнения
О проекте