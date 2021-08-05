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Выставка «К 78-летию битвы за Днепр» открылась Музее современной истории

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «К 78-летию битвы за Днепр» открылась Музее современной истории
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Музей современной истории России в рамках цикла выставок «Даты. События. Люди» представляет выставку, посвященную советскому военачальнику Ивану Даниловичу Черняховскому, генералу армии, дважды Герою Советского Союза.

Главным экспонатом экспозиции «К 78-летию битвы за Днепр. Генерал Черняховский И.Д.» является бурка.

Иван Черняховский с марта 1941 года был назначен командиром 28 танковой дивизии в Прибалтийском военном округе. Позднее он командовал танковым корпусом, 60-ой армией, Западным и 3-м Белорусским фронтами.

В октябре 1943 года армия генерала Черняховского успешно форсировала Днепр и подготовила плацдарм для дальнейшего наступления. Битва за Днепр стала одной из самых крупных операций второй половины Великой Отечественной войны и имела огромное значение для страны. За героизм и отвагу, проявленные в боях, Черняховскому было присвоено звание Героя Советского Союза.

Выставка открыта до 29 августа, сообщается на сайте музея.

Мультимедийная интерактивная выставка «Война. Герои и подвиги», приуроченная к 80-летию Битвы за Москву, открылась в городе. Перед посетителями развернулась история Великой Отечественной войны в запоминающихся образах. Благодаря современным высоким технологиям ее герои буквально оживают. Экспозиция разделена на несколько разделов: «О них должен знать каждый», «Битва за Москву», «Награда нашла героя», «Чудесное спасение», «Награжден не был», «Массовый героизм» и «Весна Победы».

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