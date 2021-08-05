Более тысячи москвичей протестируют оплату проезда с помощью распознавания лиц в метро

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В Москве собрали первую группу участников тестирования сервиса Face Pay, который позволит оплачивать проезд в столичном метрополитене с помощью технологии распознавания лиц. Об этом в четверг, 5 августа, сообщили Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Первая группа участников проверки новой технологии будет состоять из более чем тысячи человек.

В департаменте добавили, что такой интерес к тестированию свидетельствует о востребованности данной инновации среди москвичей.

— Сегодня московское метро — лидер по количеству способов оплаты проезда, и все они останутся. А Face Pay будет еще одним удобным сервисом для пассажиров, но не обязательным, — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что зона тестирования будет в дальнейшем расширяться. Количество участников фокус-группы также в скором времени увеличится.

До этого, 31 июля, сообщалось, что тестирование технологии Face Pay фокус-группой жителей столицы начинается на Филевской линии столичного метро. Как подчеркнули в дептрансе, москвичам нужно будет проходить через турникеты, перед которыми на полу будет находиться круглый черный стикер. Бесплатная пересадка на МЦК и МЦД по банковской карте будет сохранена. Персональная информация надежно защищена и никому не передается. Отказаться от участия в проекте можно будет в любой момент.