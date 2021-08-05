Карту «Тройка» протестируют в Ростовской области

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Проездной билет «Тройка» появится в Ростовской области. Жители региона протестируют карту в начале августа. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Первые тесты «Тройки» за пределами столичного региона пройдут в Батайске, Сальске и Таганроге. Жителям выдадут 500 проездных, которые они смогут использовать в троллейбусах и автобусах.

— Ростовская область — популярный туристический регион, а благодаря «Тройке» приезжающим туда из Москвы людям не нужно разбираться, как оплачивать проезд. «Тройка» удобна и для местных жителей, которые получают удобную транспортную карту, программу лояльности и другие возможности, — сказал глава департамента Максим Ликсутов.

В свою очередь заместитель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов отметил, что тестирование «Тройки» позволит выбрать лучшую билетную систему для жителей и туристов региона.

В прошлом месяце в московском метро начали продаваться тематические транспортные карты «Тройка». Они посвящены Всероссийскому студенческому выпускному.