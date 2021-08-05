Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Памфилова выразила сожаление в связи с решением ОБСЕ не направлять наблюдателей на выборы

Полина Долганова

Политика
Памфилова выразила сожаление в связи с решением ОБСЕ не направлять наблюдателей на выборы
Фото: ЦИК РФ

Председатель ЦИК России Элла Памфилова сожалеет о том, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ решило не направлять комиссию наблюдателей на осенние выборы в Госдуму. Об этом говорится в сообщении председателя в ответ на обращение директора БДИПЧ Маттео Мекаччи, в котором он проинформировал ЦИК о соответствующем решении.

— Мы искренне рассчитывали, что миссия состоится и ее участники смогут в полной мере оценить уровень и качество организации проведения выборов в сентябре, — говорится в письме председателя избирательной комиссии.

Она добавила, что надеется на пересмотр решения с учетом набранного Бюро опыта наблюдения в формате спецмиссий в США, Польше, Португалии и других странах.

По словам Памфиловой, Россия направила некоторым наблюдателям приглашения на выборы. Некоторые из международных институтов, по словам председателя, уже подтвердили свое участие.

В том случае, если решение Бюро является окончательным, то освобожденные места будут предложены другим наблюдательским организациям, передает ТАСС.

О том, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не будет направлять наблюдателей на выборы в Госдуму из-за якобы ограничений, введенных властями страны, сообщили в пресс-службе организации в среду, 4 августа.

Организации важно самостоятельно определить необходимое число наблюдателей, подчеркнул руководитель БДИПЧ Маттео Мекаччи. ПА ОБСЕ и БДИПЧ разрешили направить на выборы 10 и 50 наблюдателей соответственно, сославшись на санитарно-эпидемиологическую ситуацию.

БДИПЧ также запросило разъяснения требований к наблюдателям, чтобы выяснить, как развернуть миссию по наблюдению за выборами в рекомендованном формате и размере. По оценке бюро, в России необходима миссия с 80 долгосрочными и 420 краткосрочными наблюдателями, отмечается на сайте ОБСЕ.

Выборы депутатов Госдумы пройдут в России с 17 по 19 сентября 2021 года.

Читайте также:
выборыЭлла Памфилованаблюдатели ОБСЕ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Электричка как жизнь

Анна Московкина
Анна Московкина

Приговор за ржание: как решить проблему шумных соседей

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Банный лист: почему Россия и США высылают своих дипломатов?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Все мнения
О проекте