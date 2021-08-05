Памфилова выразила сожаление в связи с решением ОБСЕ не направлять наблюдателей на выборы

Фото: ЦИК РФ

Председатель ЦИК России Элла Памфилова сожалеет о том, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ решило не направлять комиссию наблюдателей на осенние выборы в Госдуму. Об этом говорится в сообщении председателя в ответ на обращение директора БДИПЧ Маттео Мекаччи, в котором он проинформировал ЦИК о соответствующем решении.

— Мы искренне рассчитывали, что миссия состоится и ее участники смогут в полной мере оценить уровень и качество организации проведения выборов в сентябре, — говорится в письме председателя избирательной комиссии.

Она добавила, что надеется на пересмотр решения с учетом набранного Бюро опыта наблюдения в формате спецмиссий в США, Польше, Португалии и других странах.

По словам Памфиловой, Россия направила некоторым наблюдателям приглашения на выборы. Некоторые из международных институтов, по словам председателя, уже подтвердили свое участие.

В том случае, если решение Бюро является окончательным, то освобожденные места будут предложены другим наблюдательским организациям, передает ТАСС.

О том, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не будет направлять наблюдателей на выборы в Госдуму из-за якобы ограничений, введенных властями страны, сообщили в пресс-службе организации в среду, 4 августа.

Организации важно самостоятельно определить необходимое число наблюдателей, подчеркнул руководитель БДИПЧ Маттео Мекаччи. ПА ОБСЕ и БДИПЧ разрешили направить на выборы 10 и 50 наблюдателей соответственно, сославшись на санитарно-эпидемиологическую ситуацию.

БДИПЧ также запросило разъяснения требований к наблюдателям, чтобы выяснить, как развернуть миссию по наблюдению за выборами в рекомендованном формате и размере. По оценке бюро, в России необходима миссия с 80 долгосрочными и 420 краткосрочными наблюдателями, отмечается на сайте ОБСЕ.

Выборы депутатов Госдумы пройдут в России с 17 по 19 сентября 2021 года.