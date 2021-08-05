Заслуженный учитель России объяснила, нужно ли ругать детей

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Тамара Эйдельман, историк, заслуженный учитель России рассказала о своем подходе к общению с детьми. Она считает, что важно, особенно в преподавательской деятельности, сохранять с ними строгость, но при этом стараться дружить.

Ругать детей, по ее мнению, нужно — это учит ребенка ответственности и пониманию причинно-следственных связей.

— Говорят, наказание освобождает от мук совести. Ты его (ребенка — прим. «ВМ») не выпорол, конечно, но, например, лишил чего-то, и он уже считает себя жертвой. А есть дети, которым огорчение родителей тяжелее переживать. Но с этим не надо перегибать, потому что если мама по каждому поводу будет охать, то в конце концов ребенку это все надоест, — рассказывает педагог в интервью на YouTube-канале «Просто о сложном с Софико Шеварнадзе».

Тамара Натановна считает, что наказание для детей необходимо — без него не будет воспитательного процесса.

— Я не верю в то, что можно воспитывать вообще без наказаний просто потому, что человек должен понимать такую простую вещь, как ответственность, что твои действия ведут к последствиям. И если мальчик ударил девочку по голове, мама не должна говорить: «Вот она нахалка!» — говорит учитель.

Педагог считает, что родители имеют право на так называемый «праведный гнев», когда ситуация действительно исключительная. В этом случае можно и закричать от ярости. Это произведет эффект на ребенка, но прибегать к этому методу по пустяковым причинам не стоит.

Ранее учитель рассказывала о том, почему элитное образование в России напоминает секту.