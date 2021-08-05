Заслуженный учитель России объяснила, чем элитные школы похожи на секты

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Заслуженный учитель России, историк Тамара Эйдельман рассказала об элитном образовании для школьников в Москве и о том, как организована в них внеклассная жизнь.

Ведущая YouTube-канала «Просто о сложном с Софико Шеварнадзе» отметила, что «крутые школы», в частности в Москве, отчасти напоминают какое-то тайное сообщество или секту.

— Да, такое есть, к сожалению, — соглашается Тамара Натановна. — Наши недостатки — это продолжение наших достоинств. Скажем, когда я пришла в школу № 67, для огромного числа детей интеллигентных родителей, которые приходили туда из школы во дворе, это было откровение. И не только то, как мы учили! Но и вся система отношений, жизни в школе с походами, со спектаклями. Люди жили! И сейчас есть люди, для которых наша школа — это целый мир! Но с другой стороны, потом они выходят и начинают: «Мы вот такие и ни с кем другим общаться не можем!». Я пыталась внушить им мысль, что кому больше дано, с того больше и спросится. И нечего выпендриваться, — объясняет педагог.

Историк рассказывает, что к поступлению в школу, которая «на хорошем счету», ребенок должен усердно готовиться.

— Это значит, что тебя с детства водят на кружки, в музеи. То есть у родителей есть деньги и время. Стремление с первого класса сделать так, чтобы твой ребенок поступил в Гарвард или Оксфорд, — говорит учитель.

Ранее Тамара Эйдельман рассказала о том, сколько получают педагоги в московских школах.