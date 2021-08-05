«Те, кто остался, — настоящие энтузиасты»: заслуженный педагог России рассказала о реальных зарплатах учителей

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Тамара Эйдельман, заслуженный учитель России, рассказала о зарплатах столичных педагогов.

В интервью YouTube-каналу «Просто о сложном с Софико Шеварнадзе» она вспомнила про 90-е, изменениях в образовании, которые пришли вместе с этой порой, и сложности этого периода.

— Жить было тяжело, но была свобода! Мы экспериментировали, искали, было много разных учебников, открылись новые методики, контакты с западными учителями. Все эти бюрократишки тогда тоже были, но они сидели тихо. А в 2000-х они вылезли, и теперь они хуже себя ведут, чем это было при советской власти. Они теперь типа интернет освоили. И организовывают постоянно вебинары для учителей. А по факту у них ничего не работает. Получается, что на старую бюрократическую систему, которая и так душит образование, наложились информационные технологии, — объясняет педагог.

Тамара Натановна рассказала, что сейчас зарплаты учителей, а особенно у педагогов со стажем, могут быть достойными. Во всяком случае это касается столицы. В регионах дела с оплатой труда обстоят хуже.

— Есть (в Москве — прим. «ВМ») те, кто получает 100 тысяч и больше. Это представители администрации, и это правильно, потому что завуч и директор несут огромную ответственность — они должны много получать. Чтобы просто учитель столько получал, у него должен быть огромный стаж и невероятное количество часов, а это сразу дисквалификация. Хотя у нас-то считается, что 36 часов — это норма, но это невозможно! Это просто значит, что ты пришел, пробубнил свое. Когда еще проверять тетрадки? — спрашивает учитель.

Педагог рассказывает, что в 90-е, когда зарплаты учителей были мизерными, многие из них не выдержали и ушли из школы.

— Я видела большое количество интеллигентных хороших мальчиков — а у нас с мужчинами-учителями всегда проблема, — которые хотели прийти в школу, но им надо кормить семью. И начинается: «А ты что, не мужик что ли, что столько зарабатываешь?» И они уходили. С другой стороны, те, кто остался за эту зарплату, — это настоящие энтузиасты, их никак уже не выживешь из школы, — смеется педагог.

На вопрос о собственном заработке Тамара Натановна отвечает, что последний год нагрузка составляла один класс и чистыми в месяц получалось около 30–40 тысяч.

— Я понимаю, что большинство учителей в России и с пятью классами столько не получают, — рассказывает учитель.

Ранее сообщалось, что эксперты подсчитали, сколько нужно средств, чтобы собрать в школу девочку или мальчика.