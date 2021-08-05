Названо самое бюджетное направление для отдыха в бархатный сезон

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Самым бюджетным направлением в бархатный сезон для россиян станет Абхазия. Об этом в четверг, 5 августа, «Вечерней Москве» рассказал вице-президент Ассоциации туристических операторов России (АТОР) Дмитрий Горин.

По его словам, цены на отдых в этой стране приятно удивят путешественников.

— Из ближних морских направлений в бархатный сезон еще очень хороша Абхазия. По этому направлению наблюдаются самые бюджетные цены: они даже ниже, чем на курортах Краснодарского края — очень удобно для туристов, — уточнил эксперт.

До этого АТОР предложила реанимировать международный туризм. Ведомство направило обращение во Всемирную туристическую организацию при ООН (UNWTO) и в туристические ассоциации ряда стран Европы и Азии. Идею АТОР поддержали и в ассоциации в сфере выездного туризма «Турпомощь».

Как рассказал директор «Турпомощи» Александр Осауленко, данная инициатива не нова. Еще осенью 2020 года ее выдвигал ряд других некоммерческих организаций в России. Так, специалист в беседе с «ВМ» назвал сроки перезапуска международных путешествий.