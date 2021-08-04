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В «Турпомощи» назвали возможные сроки перезапуска международного туризма

Руслан Давлетшин

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В мире
В «Турпомощи» назвали возможные сроки перезапуска международного туризма
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Международный туризм нужно восстановить уже сейчас, не дожидаясь окончания пандемии коронавируса. С таким предложением выступила Ассоциация туристических операторов России (АТОР). Она направила обращение во Всемирную туристическую организацию при ООН (UNWTO) и в туристические ассоциации ряда стран Европы и Азии. Идею АТОР поддержали и в ассоциации в сфере выездного туризма «Турпомощь».

АТОР в своем письме предлагает включить в перечень направлений деятельности UNWTO вопрос унификации правил въезда для различных категорий туристов. В организации говорят о необходимости внедрения и взаимного признания стандартов Safe Travel, а также обеспечения возможности свободно въезжать в зарубежные страны людям, сделавшим прививку от COVID-19.

С ковидом нужно научиться жить и работать

Как рассказал «Вечерней Москве» директор «Турпомощи» Александр Осауленко, данная инициатива не нова. Еще осенью 2020 года ее выдвигал ряд других некоммерческих организаций в России. Теперь, судя по всему, настало время эту идею реанимировать.

— То, что в современных условиях мы должны не только научиться жить с COVID-19, но еще и работать, еще прошлым летом говорил наш президент. Подобный принцип уже юридически оформлен в Сингапуре. Более того, мы имеем практику подобных действий и на территории нашей страны. Например, Москва, Краснодарский край или тот же Крым, где в определенной части это реализуется. Другое дело, кому как не всемирной туристической организации возглавить это движение и дать ответы на имеющиеся у нас вопросы. Разумеется, мы поддерживаем обращение туда, — отметил собеседник «ВМ».

Однако пока, сетует эксперт, в UNWTO молчат. Но если в ближайшее время они откликнутся и скажут, что нацелены на восстановление туризма в современных условиях, уже к зиме могут быть выработаны какие-то общие решения, предположил специалист. Впрочем, сроки эти уже и так несколько раз менялись, поэтому вряд ли их можно назвать точными. Безусловно, где-то оказывает влияние эпидемиологическая ситуация, но есть очень много моментов, никак не связанных с санитарными нормами.

Туризм объединяет мир

Многие вопросы, пояснил Осауленко, сейчас лежат в политической плоскости. Однако сам туризм всегда был вне политики и объединял мир. В текущей ситуации, по мнению представителя отрасли, должно происходить то же самое и от данной позиции не стоит отказываться. И движение в направлении полноценного возобновления международных обменов уже есть, констатировал эксперт.

— Открываются границы, восстанавливается транспортное сообщение. Да, не признают наши вакцины, но признают сертификаты стран, которые ими прививаются. Теперь важны скорость этого движения и как быстро будут приниматься решения. Три недели назад, например, со стороны Евросоюза в российский Минздрав поступало предложение о взаимном признании сертификатов вакцинации. Реакция со стороны нашего правительства была положительной, и, насколько мне известно, Минздрав работает по этой теме. Аналогичное предложение поступало со стороны Таиланда. А это еще одно массовое направление, особенно в зимний период, — напомнил директор «Турпомощи».

Отсутствие правил приводит к хаосу

Пока в мире существует в целом двоякое отношение к тому, как будет выглядеть туризм в дальнейшем. В некоторых странах готовы пускать только привитых от коронавируса путешественников, в других, наоборот, открывают все двери, как и в прежние годы. И вот эта двоякость вводит людей в ступор, поясняет Осауленко.

— Я помню времена, когда мы приходили в магазин за колбасой и нам было не важно, какую брать. А в 1990-е годы видов колбасы на прилавках стало больше, и человек терялся в выборе. В итоге он уходил из магазина без колбасы. Ситуация сегодняшнего дня примерно такая же. Человек должен понимать, как ему нужно действовать. И если часть мира, во всяком случае, туристского, говорит, что будем пускать только вакцинированных с сертификатом, то давайте этот вариант возьмем за основу и будем двигаться в данном направлении, —предложил спикер.

Конечно, здесь непременно встает вопрос прав и свобод граждан. Однако в данном случае, считает эксперт, необходимо разграничить понятие о безопасности населения Земли, страны и частное мнение отдельных лиц. Единые правила, в том числе с исключениями, их подтверждающими, обязательно должны быть выработаны. Ибо их отсутствие приведет к хаосу, заключил Осауленко.

В АТОР же подчеркивают, что медлить с восстановлением туризма уже нельзя. Ковид с нами надолго, и чем дольше продлятся ограничения в туризме, тем сильнее скажутся их негативные последствия для судеб сотен миллионов людей, занятых в сфере гостеприимства. Кризис отрасли будет только усугубляться, говорится в сообщении на сайте организации.

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