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Спектакль «Картинки с набережных» покажут в музее «Царицыно»

Ольга Маркова

Развлечения
Спектакль «Картинки с набережных» покажут в музее «Царицыно»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей-заповедник «Царицыно» приглашает посетителей 15 августа на спектакль «Картинки с набережных. Представление о Венеции», который пройдет в рамках параллельной программы к выставке «Под маской Венеции».

Зрители увидят танцевально-стихотворное признание в любви к Италии и Венеции, которое представят артисты мастерской исторического танца «Антре».

В одном представлении собраны итальянские танцы XVIII века. По замыслу, танец оживает только тогда, когда танцор или танцоры что-то желают рассказать публике. Поэтому в представление вплетены небольшие сюжеты, которые были навеяны воспоминаниями венецианцев и путешественников XVIII века: Джакомо Казановы, Иоганна Вольфганга Гете, Карло Гоцци, Шарля де Бросса, Лоренцо да Понте, Карло Гольдони. Состав некоторых танцев отчасти определен мемуарами Казановы, где упоминаются и менуэт, и контрданс.

Авторы добавили взгляд на Венецию из эпохи Серебряного века. В частности, в спектакле слышится ее поэзия: стихотворения Ивана Бунина, Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, Михаила Кузмина и Дмитрия Мережковского, посвященные Венеции.

Участие в мероприятии по билету в музей и по регистрации, сообщается на сайте организации.

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