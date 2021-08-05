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Фестиваль «Пущинские Персеиды» проведут в Подмосковье

Елена Фролова

Общество
Фестиваль «Пущинские Персеиды» проведут в Подмосковье
Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Пущинская радиоастрономическая обсерватория Физического института имени Лебедева организует на территории Московской области научно-просветительский фестиваль «Пущинские Персеиды». Такую информацию предоставили в пресс-службе регионального комитета по туризму.

Мероприятие проведут во время максимального периода летнего звездопада — 14 августа.

— В программу фестиваля войдет экскурсия с просмотром звезд через телескопы. Посетители узнают об истории обсерватории и работе радиоастрономов. Желающие смогут посетить площадку Пущинского музея экологии и краеведения «Лунный мир», а также посетить культурную программу «Астрономические сумерки», — рассказали организаторы.

Вечерние наблюдения с оптическими телескопами проведут любители астрономии из столицы, Подмосковья и Тульской области. Кроме того, в зале обсерватории можно будет посмотреть фантастические и научно-популярные кинокартины, посвященные космосу, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Специалисты обсерватории также добавили, что принять участие в фестивале могут только те, кто прошел вакцинацию от новой коронавирусной инфекции или переболел данным заболеванием и может предоставить соответствующую справку.

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