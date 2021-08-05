Появилось видео с места убийства семьи из пяти человек в Хакасии

Фото: Скриншот с видео СК

Следственный комитет опубликовал видео с места убийства семьи из пяти человек в хакасском селе Джирим. На опубликованных кадрах виден дом, в котором произошла трагедия.

В одной из комнат лежит подушка со следами крови, а также кухонный нож. Вероятно, этот предмет является предполагаемым орудием убийства: на видео нож «замазан».

На месте происшествия работают следователи. Они осматривают дом и собирают улики.

В конце ролика можно увидеть подозреваемого: он сидит на стуле со связанными руками.

О страшном убийстве в Хакасии стало известно в четверг, 5 августа. Трагедия произошла в селе Ширинского района. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте происшествия тело владелицы дома, ее мужа, сына, внучки и брата супруга. Все трупы имели резаные ранения в области разных частей тела.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии».

В преступлении подозревается ранее судимый 36-летний житель района. Первый раз он попал в тюрьму после совершения особо тяжких преступлений, добавили в ведомстве.

Как сообщает Telegram-канал LIFE SHOT, после задержания подозреваемый рассказал, что он любил жительницу поселка, однако она решила переехать. В отместку мужчина решил убить всех ее близких. Этот же источник сообщил, что в 2004 году убийца перерезал горло женщине и ее дочке. Тогда мужчину приговорили к 16 годами и 10 месяцам лишения свободы.