Бывший уголовник убил пять человек в Республике Хакасия

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Ранее судимый уголовник убил семью из пяти человек в хакасском селе Джирим. Об этом в четверг, 5 августа, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Трагедия произошла в селе Ширинского района Хакасии. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте происшествия тело владелицы дома, ее мужа, сына, внучки и брата супруга. Все трупы имели резаные ранения в области разных частей тела.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии».

В страшной трагедии подозревается ранее судимый 36-летний житель района. Первый раз он попал в тюрьму после совершения особо тяжких преступлений, добавили в ведомстве.

Как сообщает Telegram-канал LIFE SHOT, после задержания подозреваемый рассказал, что он любил жительницу поселка, однако она решила переехать. В отместку мужчина решил убить всех ее близких. Этот же источник сообщил, что в 2004 году убийца перерезал горло женщине и ее дочке. Тогда мужчину приговорили к 16 годами и 10 месяцам лишения свободы.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.