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Мишустин назначил Андрея Самарьянова заместителем руководителя Росавтодора

Полина Долганова

Политика
Мишустин назначил Андрея Самарьянова заместителем руководителя Росавтодора
Фото: Правительство РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился назначить Андрея Самарьянова на должность заместителя руководителя Росавтодора. Соответствующий документ опубликован в четверг, 5 августа, на официальном портале правовой информации.

— Назначить Самарьянова Андрея Викторовича заместителем руководителя Федерального дорожного агентства, — говорится в постановлении.

До этого Самарьянов работал в ведомстве начальником управления эксплуатации автомобильных дорог, передает РИА Новости.

26 июля глава Кабмина Михаил Мишустин освободил Алексея Доценко от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В документе отмечается, что Доценко освободили от должности по его просьбе. Он занимал пост заместителя руководителя ФАС с 2012 года.

19 июля премьер-министр определил кураторов федеральных округов на уровне вице-премьеров. Распоряжение об ответственности вице-премьеров за социально-экономическое развитие территорий подписано, новые полномочия они будут реализовывать во взаимодействии с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам.

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