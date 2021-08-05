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Православная христианка обвинила McDonald's в том, что она нарушила пост

Анастасия Колоскова

Происшествия
Православная христианка обвинила McDonald's в том, что она нарушила пост
Фото: pixabay.com

Православная христианка Ксения Овчинникова предъявила сети быстрого питания McDonald's иск на одну тысячу рублей за то, что реклама продукции ресторана оскорбила ее религиозные чувства и вынудила к нарушению поста. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Замоскворецкого суда, куда обратилась девушка.

— В суд поступил иск Ксении Овчинниковой, ответчиком по которому выступает McDonald's. В настоящее время дата предварительного слушания (беседы) по этому иску еще не назначена, — отметили в пресс-службе.

По словам источника «ВМ», Овчинникову возмутила ситуация, произошедшая в апреле 2019 года в Омске. На проспекте Карла Маркса ей на глаза попалась реклама чизбургера и чикен макнаггетс. Не устояв перед соблазном, девушка купила содержащую мясо продукцию McDonald's и съела ее, тем самым нарушив Великий пост, который соблюдает 16 лет подряд.

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