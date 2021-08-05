Женщина украла у родственницы кольцо стоимостью 15 тысяч рублей

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Капотня Карта всех событий

Участковый задержал в Капотне женщину, похитившую кольцо стоимостью 15 тысяч рублей. Об этом в четверг, 5 августа, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

36-летняя подозреваемая живет в одной квартире с родственницей. По ее словам, женщина украла у нее кольцо стоимостью 15 тысяч рублей.

Ранее злоумышленница уже была судима. Украденной драгоценностью она успела распорядиться по своему усмотрению.

МВД возбудило уголовное дело по статье «Кража». Ей избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

В начале июня неизвестный проник в пустую столичную квартиру и украл из нее деньги и драгоценности на крупную сумму.

Злоумышленник открыл дверь квартиры в Большом Купавненском проезде, дом 4, подобрав ключи.

Проникнув в помещение, он украл из коробки в шкафу 1,6 миллиона рублей и 1,2 тысячи долларов, а также драгоценности.