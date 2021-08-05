Мужчина воспользовался поддельным аккаунтом каршеринга и угнал автомобиль

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

проспект вернадского Карта всех событий

Сотрудники ГИБДД задержали на западе столицы приезжего, который угнал автомобиль каршеринга при помощи поддельного аккаунта. Об этом в четверг, 5 августа, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Во время дежурства на проспекте Вернадского сотрудники полиции остановили каршеринговый автомобиль для проверки документов у водителя. Полицейские установили, что иномарка пропала с места парковки на улице Покрышкина.

После этого водителя задержали.

Им оказался 22-летний приезжий. Оказалось, что мужчина купил в интернете аккаунт другого водителя. Через мобильное приложение он открыл автомобиль, сел за руль и уехал с места парковки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем». Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В конце июля произошел похожий случай. Новый кроссовер стоимостью более трех миллионов рублей угнали на юге Москвы.

Дело возбуждено по статье «Кража». Угонщику грозит до десяти лет лишения свободы.