Мужчина воспользовался поддельным аккаунтом каршеринга и угнал автомобиль
Сотрудники ГИБДД задержали на западе столицы приезжего, который угнал автомобиль каршеринга при помощи поддельного аккаунта. Об этом в четверг, 5 августа, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.
Во время дежурства на проспекте Вернадского сотрудники полиции остановили каршеринговый автомобиль для проверки документов у водителя. Полицейские установили, что иномарка пропала с места парковки на улице Покрышкина.
После этого водителя задержали.
Им оказался 22-летний приезжий. Оказалось, что мужчина купил в интернете аккаунт другого водителя. Через мобильное приложение он открыл автомобиль, сел за руль и уехал с места парковки.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем». Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В конце июля произошел похожий случай. Новый кроссовер стоимостью более трех миллионов рублей угнали на юге Москвы.
Дело возбуждено по статье «Кража». Угонщику грозит до десяти лет лишения свободы.