Двое преступников пытались ограбить жителя столицы при помощи газового баллончика

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Россия, Москва, Ярославское шоссе, 69 Карта всех событий

Двое неизвестных на северо-востоке Москвы попытались ограбить прохожего, распылив в его сторону газовый баллончик. Об этом в четверг, 5 августа, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Инцидент произошел недалеко от дома номер 69 на Ярославском шоссе. Нападавшие воспользовались газовым баллончиком и попытались отобрать у 29-летнего москвича рюкзак с вещами. Но по какой-то причине не смогли этого сделать и, ничего не взяв, скрылись с места преступления.

Полицейские проводят проверку по данному факту.

В конце июля произошел похожий случай. Трое неизвестных ограбили магазин на северо-востоке Москвы.

Двое мужчин и женщина набрали желаемых товаров в торговом зале и попытались покинуть здание без оплаты. На кассе их остановили охранники, и один из злоумышленников распылил в их сторону содержимое газового баллончика.

Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.