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Неизвестные с газовым баллончиком обокрали 20-летнюю москвичку

Анастасия Колоскова

Происшествия
Неизвестные с газовым баллончиком обокрали 20-летнюю москвичку
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Молодёжная улица Карта всех событий

Безработная 20-летняя москвичка стала жертвой неизвестных вооруженных грабителей с газовым баллончиком. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в четверг, 5 августа.

Инцидент произошел в квартире по улице Молодежной в Москве. Двое неизвестных, угрожая девушке ножом, распылили ей в лицо газовый баллончик, после чего похитили у нее два телефона, ювелирные украшения и 73 тысячи рублей.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. С диагнозом «ушиб мягких тканей головы» ее госпитализировали.

Москвичка написала заявление в полицию. Общий ущерб она оценила в 212 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленникам может грозить до десяти лет лишения свободы.

В среду, 4 августа, в ресторане на улице Сталеваров группа преступников в масках ворвалась на летнюю веранду и украла у одного из посетителей 900 тысяч рублей. Полиция устанавливает личности нападавших.

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