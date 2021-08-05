Музей Толстого открыл выставку на станции метро «Воробьевы горы»

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Государственный музей Л. Н. Толстого представляет выставку «Толстой. «Война и мир». Москва», которая открылась на станции метро «Воробьевы горы».

Толстой писал роман, ставший классикой мировой литературы, семь лет. Писатель досконально прорабатывал каждый образ, изучал источники в Румянцевском музее в Москве, работал с историческими сочинениями, перечень которых можно увидеть в счете из книжного магазина на имя графа Толстого. Писателю помогли и семейные предания. А некоторые герои романа «писались» с родственников, портреты которых представлены в витринах.

На выставке показаны рукописи с рисунками писателя, который он делал в поездках на Бородинское поле.

Ярко прописаны в романе и эпизоды московской жизни: именины у Ростовых, обед в честь Багратиона в Английском клубе, вторжение Наполеона в Москву, эвакуация жителей и пожар. Герои книги вписаны в городские ландшафты.

Посетители выставки вспомнят ключевые эпизоды «Войны и мира» и познакомятся с историей создания книги.

Выставка открыта с 5 августа по 1 сентября, сообщается на сайте музея.