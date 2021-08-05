Спасенной белой медведице восстановили сломанный клык в Московском зоопарке

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Белой медведице, которую привезли в столицу из Якутии, восстановили сломанный клык. Об этом сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.

В столице животное обитает с конца мая. Когда ее нашли в Якутии, медведица была сильно истощена и даже не могла охотиться. В зоопарке под присмотром специалистов она стала чувствовать себя лучше.

— При осмотре выяснилось, что у нее был сломан один из клыков. Причина неясна — медведица могла обломать его о решетку, камень или что-либо еще, — говорится в Instagram-аккаунте зоопарка.

В конце июля в зоопарк побывала ветврач-стоматолог Наталья Корнилова, которая запломбировала клык хищнице. Как добавили в пресс-службе, медведице сделали также УЗИ внутренних органов и конечностей и взяли кровь на анализ. В настоящее время животное чувствует себя отлично.

— Исследования не показали никаких отклонений, ротовая полость в полном порядке. Мы продолжаем следить за ее здоровьем - и она в целом не против этого. Комфортно чувствует себя в ходе тренингов, подставляет для ощупывания разные части тела, по сигналу открывает рот, позволяет касаться зубов, — отметили в зоопарке.

В вольере животного поддерживают повышенный уровень гигиены.

30 июля на столичном портале «Активный гражданин» стартовало новое голосование. Пользователи смогут выбрать имя для привезенной из Якутии в Московский зоопарк белой медведицы из двух вариантов: хищницу будут звать Томпа или Айталина.