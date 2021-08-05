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Попова объяснила несвоевременность ослабления коронавирусных ограничений

Татьяна Плотникова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Попова объяснила несвоевременность ослабления коронавирусных ограничений
Фото: roscongress/Антон Балашов

Ослаблять ограничительные меры, введенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции, в ряде российских регионов пока рано. Об этом в четверг, 5 августа, заявила руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова.

Как пояснила Попова, в 35 субъектах Российской Федерации до сих пор фиксируется рост заболеваемости COVID-19 и ухудшение эпидемиологической ситуации. При этом в 15 регионах показатели по коронавирусу превышают средние по стране.

С другой стороны, в 22 субъектах РФ отмечается устойчивое снижение заболеваемости COVID-19, а в 28 регионах ситуация стабилизируется: заболеваемость коронавирусной инфекцией не растет, хотя пока и не снижается.

Глава Роспотребнадзора отметила в эфире телеканала «Россия-1», что это говорит об изменении ситуации, хотя она остается напряженной.

5 августа министр здравоохранения России Михаил Мурашко также заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в России стабилизируется, а прирост числа пациентов по стране замедлился. Он добавил, что за последнюю неделю в стране количество вакцинированных выросло на четыре миллиона, а всего от COVID-19 привились 38,9 миллиона россиян.

Глава Минздрава уточнил, что наибольшую тревогу ситуация с коронавирусом вызывает в Туве, Коми, Севастополе, Магаданской и Астраханской областz]? А также в Самаре и Красноярском крае.

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