Поставки «Спутника V» в Бразилию приостановили до регистрации вакцины

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Выполнение контракта на поставки вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Бразилию приостановлены в связи с новыми ограничениями со стороны Национального агентства по санитарному надзору. Об этом в четверг, 5 августа, рассказали в пресс-службе губернатора штата Пиауи Уэллингтона Диаса, возглавляющего консорциум северо-восточных штатов Бразилии.

Соглашение о закупке 37 миллионов доз препарата пока не может быть реализовано, так как бразильский регулятор выдвинул дополнительные требования относительно параметров национальных испытаний российской вакцины.

Кроме того, роль сыграл отказ от использования «Спутника V» в рамках национального плана по иммунизации и отсутствие разрешения на его импорт.

В пресс-службе Диаса выразили сожаление в связи с тем, что поставки вакцины отложены, хотя в Бразилии ежесуточно фиксируют свыше тысячи смертей от коронавируса, сообщает ТАСС.

4 августа стало известно, что вопрос с поставкой второго компонента вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции по зарубежным контрактам будет решен до конца лета. Благодаря увеличению производственных мощностей вакцины временные задержки с доставкой второго компонента будут полностью устранены в течение августа.