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Свыше 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Татьяна Плотникова

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Свыше 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

В ночь на пятницу, 6 августа, в аэропортах столичного авиаузла было отменено и задержано в общей сложности 23 рейса.

В Домодедове три рейса отменили и 11 задержали. В Шереметьеве четыре рейса задерживаются. В аэропорту Внуково отменили один рейс и задержали четыре.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

С 9 августа Россия возобновляет авиарейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а также в Доминиканскую Республику, Бахрейн и Молдавию. Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, перелеты по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять рейсов в неделю.

Между тем для граждан России, возвращающихся в страну, срок сдачи ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию продлен до четырех дней. До этого граждане РФ должны были сдавать тесты на коронавирус в течение трех дней.

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