«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за грозы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области в связи с неблагоприятным прогнозом погоды.

Предупреждение введено из-за ожидающейся грозы и сильного ветра, погода оценивается как потенциально опасная.

Срок действия предупреждения для жителей Москвы и Подмосковья — до 21:00 пятницы, 6 августа, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра РФ.

В предстоящие выходные температура воздуха в Москве и Московской области составит около 30 градусов выше ноля. Согласно прогнозу синоптиков, в столице и области в ближайшие пятницу и ночью в субботу ожидаются дожди.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что первая половина следующей недели в столице станет лебединой песней лета — ожидается последний всплеск мощного тепла, когда в дневные часы воздух еще будет прогреваться до плюс 25–30. Эти дни станут и последними в купальном сезоне. Температурный фон ближе к концу следующей недели снизится до многолетней нормы из-за циклонических вихрей, в тылу которых образуется свежая северо-восточная струя.