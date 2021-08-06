Госдеп разрешил семьям американских госслужащих покинуть Россию

state.gov/Фотография с сайта Госдепа США

Члены семей американских государственных служащих по желанию могут уехать из России. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, опубликованном в пятницу, 6 августа.

В документе отмечается, что ведомство разрешило добровольный отъезд членов семей американских госслужащих. Причина принятия такого решения не приводится, сообщает РИА Новости.

Наряду с этим Госдепартамент оставил в силе опубликованные ранее рекомендации американским гражданам воздержаться от поездок в Россию. Ведомство по-прежнему призывает воздержаться от поездок на Северный Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус.

Причинами такой рекомендации Госдеп назвал якобы имеющие место в указанных местностях случаи «терроризма, похищения людей и риска гражданских беспорядков».

Кроме того, американцам советуют не ездить в Крым в связи с «оккупацией Россией украинской территории», сообщает ТАСС.

Посол США в России Джон Салливан заявил, что американская дипмиссия в Москве с 1 августа продолжит работу в сокращенном составе: в количестве 120 сотрудников. Сокращение штата связано с введением российскими властями ограничений на наем граждан России и третьих стран в ответ на действия Вашингтона в апреле 2021 года.

2 августа посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что США направили России список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября.