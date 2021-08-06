Россияне перечислили причины, по которым работают во время отпуска

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Примерно каждый второй россиянин (49 процентов) из числа принявших участие в опросе сервиса «Зарплата.ру» собираются продолжать работать во время своего отпуска.

Как рассказали 49 процентов респондентов, они намерены оперативно отвечать на письма и сообщения в мессенджерах, участвовать в онлайн-встречах и планерках. 41 процент опрошенных надеются забыть о работе во время отдыха, десять процентов не знают, удастся ли им это сделать.

При этом 29 процентов участников исследования признались, что принимают участие в решении рабочих вопросов во время отпуска вынужденно. 12 процентов рассказали, что боятся выпасть из рабочего процесса и сознательно не отключаются от него. Десять процентов пояснили, что хотят закрыть задачи, до которых не доходили руки, сообщает ТАСС.

Некоторые сотрудники находят возможность отдохнуть не только во время отпуска, но и на рабочем месте. Около двух процентов россиян, принявших участие в исследовании сервиса «Зарплата.ру», признались, что спят в течение рабочего дня в подсобных помещениях или в собственном автомобиле на парковке.