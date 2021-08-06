Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Россияне перечислили причины, по которым работают во время отпуска

Татьяна Плотникова

Общество
Россияне перечислили причины, по которым работают во время отпуска
Фото: pixabay.com

Примерно каждый второй россиянин (49 процентов) из числа принявших участие в опросе сервиса «Зарплата.ру» собираются продолжать работать во время своего отпуска.

Как рассказали 49 процентов респондентов, они намерены оперативно отвечать на письма и сообщения в мессенджерах, участвовать в онлайн-встречах и планерках. 41 процент опрошенных надеются забыть о работе во время отдыха, десять процентов не знают, удастся ли им это сделать.

При этом 29 процентов участников исследования признались, что принимают участие в решении рабочих вопросов во время отпуска вынужденно. 12 процентов рассказали, что боятся выпасть из рабочего процесса и сознательно не отключаются от него. Десять процентов пояснили, что хотят закрыть задачи, до которых не доходили руки, сообщает ТАСС.

Некоторые сотрудники находят возможность отдохнуть не только во время отпуска, но и на рабочем месте. Около двух процентов россиян, принявших участие в исследовании сервиса «Зарплата.ру», признались, что спят в течение рабочего дня в подсобных помещениях или в собственном автомобиле на парковке.

Читайте также:
опросРаботаотпуск
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Электричка как жизнь

Анна Московкина
Анна Московкина

Приговор за ржание: как решить проблему шумных соседей

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Банный лист: почему Россия и США высылают своих дипломатов?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Все мнения
О проекте