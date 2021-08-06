В Роспотребнадзоре назвали людей, которым опасно есть сладости и выпечку

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Высокое содержание питательных веществ в кондитерских изделиях делает их хорошим источником для быстрого получения необходимых калорий при высокой физической нагрузке. Однако есть люди, которым следует воздержаться от употребления сладостей и выпечки, рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве пояснили, что приятный вкус в сочетании с высокой калорийностью может привести к развитию ожирения, а сахара в кондитерских изделиях способны повредить эмаль зубов и привести к развитию кариеса.

При предрасположенности к сахарному диабету второго типа употребление большого количества сладостей может привести к развитию заболевания.

Следует ограничить или совсем отказаться от кондитерских изделий при недостаточной физической нагрузке, малоподвижном образе жизни, а также при болезнях желчного пузыря, печени, эндокринных заболеваниях, колите, атеросклерозе, панкреатите.

Важно также учесть, что некоторые кондитерские изделия (например, с кремом) представляют собой питательную среду для размножения микробов и особенно — стафилококков, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Жители России во время пандемии коронавирусной инфекции существенно увеличили потребление шоколадных конфет — их продажи за год выросли на 45 процентов. Чаще всего россияне покупали шоколадные конфеты с мягкой начинкой в коробке, весовые шоколадные конфеты с твердой начинкой и маленькие шоколадные батончики.