Как превратить хобби в бизнес: центр «Моя работа» пригласил москвичей на вебинары

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Эксперты центра «Моя работа» подготовили для москвичей курс вебинаров, который расскажет о том, как мечты о самозанятости могут стать реальностью. По результатам курса любимое дело горожан может начать приносить ощутимый доход.

— Специалисты центра «Моя работа» поддерживают москвичей в открытии собственного дела и регистрации самозанятости. Экспертами разработана насыщенная тренинговая онлайн-программа, в рамках которой рассказывают о необходимых тонкостях для успешного ведения бизнеса, — рассказала первый заместитель руководителя столичного департамента труда и соцзащиты Александра Александрова.

Так, 6 августа в 11:00 москвичи смогут присоединиться к вебинару «Самозанятые: как выбрать заказчика и заработать». На нем горожанам расскажут об основных тонкостях работы с клиентами и о том, как правильно назначать стоимость своим услугам.

Через три дня, 9 августа, состоится лекция «Как найти клиента без затрат: 10 эффективных инструментов для самозанятых». На нем поведают об электронных площадках для самозанятых, а также расскажут, как превратить социальные сети в инструмент для продвижения своего бизнеса. Вебинар начнется в 14:00.

Урок «Стратегия успешных продаж» посвятят построению механизма продаж и анализу рисков. Занятие состоится 12 августа в 11:00. На нем слушатели также смогут узнать, как стать самым ярким предпринимателем среди конкурентов.

Лекция «Из хобби в бизнес. Как найти и реализовать себя» расскажет о том, как творческий человек может открыть свое прибыльное дело и что для этого нужно делать. Присоединиться можно 13 августа в 11:00.

16 августа в 14:00 специалисты центра приглашают москвичей на занятие «Как все успеть? Тайм-менеджмент для самозанятого». На нем гостей научат эффективно распределять свое время и правильно расставлять приоритеты в вопросах занятости и отдыха.

На вебинаре «Меры государственной поддержки малого бизнеса Москвы» эксперты поведают о методах открытия собственного бизнеса и расскажут о том, как власти города поддерживают столичных предпринимателей. Послушать информацию можно будет 19 августа в 12:00.

Тренинг «Работай на себя: востребованные профессии большого города» научит москвичей ориентироваться в налоге на профдоход, а также повысит навыки горожан в вопросах графика и тайм-менеджмента. Присоединиться к мероприятию можно 20 августа в 15:00.

В 14:00 23 августа начнется лекция о том, как сделать свое дело выгодным бизнесом. Эксперты научат определять свою целевую аудиторию и расскажут о методах презентации товара. Мастер-класс называется «Самозанятость — оправдай и превзойди! Успешная самозанятость для клиентов и партнеров».

Урок «Презентация себя и своего проекта: как найти инвестора» научит жителей столицы привлекать инвесторов и искать спонсоров. Повысить свои профессиональные навыки получится 26 августа в 11:00.

Чтобы стать участником интересующего занятия, необходимо зарегистрироваться. Запись на вебинары уже открыта, подытожили на официальном сайте мэра Москвы.