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«Сумасшедшая женщина»: Жириновский рассказал о своем отношении к Собчак

Полина Долганова

Общество
«Сумасшедшая женщина»: Жириновский рассказал о своем отношении к Собчак
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Депутат Государственной Думы Владимир Жириновский рассказал о своем отношении к журналистке и телеведущей Ксении Собчак.

На вопрос о том, готов ли он уладить конфликт с девушкой, председатель ЛДПР ответил отрицательно.

— За что извиняться перед Собчак? Я с Бабуриным веду дискуссию, а она со своей трибуны силой в меня бросает стакан с водой, выплескивает в меня воду. За что?! Чтобы внимание обратили?! Она хочет, чтобы все на нее смотрели. Это больная, сумасшедшая женщина! — заявил Жириновский в беседе с RTVi.

По словам политика, он не видит никаких оснований для того, чтобы приносить журналистке свои извинения.

28 февраля 2018 года в ходе предвыборных дебатов кандидатов в президенты на телеканале «Россия 1» Владимир Жириновский нецензурно оскорбил телеведущую, которая в ответ на обвинения заплакала и облила политика водой.

До этого Владимир Жириновский назвал сумму гонорара скопинского маньяка Виктора Мохова, который недавно дал интервью журналистке Ксении Собчак. Он также призвал разработать законопроект, запрещающий брать интервью у тех, кто отбыл наказание за преступление, которое было связано с насилием над личностью или убийством.

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