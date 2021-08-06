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Музей Победы представил выставку о герое первого налета на Берлин

Ольга Маркова

Развлечения
Музей Победы представил выставку о герое первого налета на Берлин
Фото: АГН Москва

Музей Победы с 6 августа представляет выставку, посвященную летчику Алексею Скрябину, участвовавшему 8 августа 1941 года в первом налете советской авиации на Берлин. Экспозиция приурочена к 80-летию события.

Гости музея увидят летный шлем летчика первого минно-торпедного авиационного полка ВВС Краснознаменного Балтийского флота Скрябина и его фотографии времен войны и послевоенного времени, познакомятся с его биографией. Здесь можно узнать о боевом пути Алексея Егоровича. В 1945 году в ходе Восточно-Прусской наступательной операции лейтенант Алексей Скрябин с экипажем своего торпедоносца потопил 8 транспортов в боях под Кенигсбергом. Тогда же ему удалось подбить и вражескую подводную лодку.

На выставке размещены оцифрованные рисунки Скрябина. Кавалер четырех орденов Красного Знамени Алексей Егорович после Великой Отечественной войны вернулся к живописи. Портреты однополчан, батальные полотна художника несут правду о героическом прошлом нашей Родины. Посетители увидят портреты героев войны, созданные Скрябиным с 1941 по 1980 год. Среди работ — автопортрет 1945 года и портрет погибшего под Сталинградом брата — летчика Николая Скрябина.

Выставка открыта до 16 сентября, сообщает пресс-служба музея.

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