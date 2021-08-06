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Подпорная стена обрушилась на припаркованные машины в Красноярске

Илья Ашуров

Происшествия
Подпорная стена обрушилась на припаркованные машины в Красноярске
Фото: Telegram / РИА Новости

Подпорная стена рухнула на парковку в Красноярске, повредив пять автомобилей. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Инцидент произошел около 09:00 по московскому времени рядом с домом, расположенным на улице 60 лет образования СССР. Стена обрушилась из-за сильного дождя.

— Под завалами частично пять автомобилей. В автомобилях людей не было. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Рядом с местом происшествия расположен 10-этажный жилой дом. Жильцов этого дома эвакуируют.

Прокуратура устанавливает ответственных за состояние подпорной стены, передает РИА Новости.

Во вторник, 3 августа, в музее «Титаника» в США обрушилась стена в виде айсберга. В результате случившегося пострадали минимум три человека.

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