Генетик объяснил, как вакцина от COVID-19 влияет на ДНК

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Генетик Александр Коляда развеял мифы вокруг вакцинации от коронавируса и влияния вакцины на ДНК.

Ведущая программы на YouTube-канале «Ходят слухи» рассказала специалисту об имеющейся в СМИ информации о том, что вакцина способна изменить геном человека и это якобы подтверждается сменой вкусов и характера после прививки. Эксперт высказал свою точку зрения по этому поводу.

— Это неправда. Мы можем выстроить кучу теорий, где будут слова «ДНК» и «РНК», и сказать: «Я слышал это в школе, я проходил это в той четверти, когда говорили, что ДНК определяет наш характер. А давайте теперь скажем, что на ДНК и РНК влияют вакцины!». Это так не работает. Они не меняют нашу генетическую информацию. Поймите: если вы режете салат, порезали палец и взяли им помидор, вы не становитесь помидором, хотя его частички, ДНК, проникают в вашу кровь. Вакцина тоже не способна на это. Знаете, сколько стоит лекарство, способное поменять ДНК человека? Таких лекарств всего на пальцах одной руки можно пересчитать. И одна доза стоит полмиллиона долларов. Это нужно, чтобы лечить генетические заболевания. И если вы думаете, что кто-то сделал вакцину, себестоимость которой два доллара, и смог укомплектовать туда свои убытки в размере полумиллиона долларов, это должны быть очень серьезные компании, — смеется эксперт.

Также, по мнению специалиста, вакцинация необходима всем.

— Побочные реакции, которые сейчас в мире возникают из-за вакцины, составляют 1 на 10 тысяч. Если это аллергическая реакция, то цифры такие же. При этом мы знаем, что от коронавируса умрет каждый сотый или пятидесятый. Если ты сравниваешь риск 1 / 50 000 и 1/50, очевидно, что тебе нужно делать: вакцинироваться, чтобы не заболеть, — считает врач.

Ранее сообщалось, что директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус сказал, что сейчас человечество вступило в «период реальной опасности» в связи с распространением коронавируса.