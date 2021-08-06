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Глава ВОЗ объявил о начале «периода реальной опасности» в мире

Татьяна Плотникова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Глава ВОЗ объявил о начале «периода реальной опасности» в мире
Фото: UN Geneva / CC BY-NC-ND 2.0

Человечество вступило в «период реальной опасности» в связи с дальнейшим распространением пандемии коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Глава ВОЗ отметил, что многие достижения в борьбе с COVID-19 подверглись эрозии, так как распространению инфекции способствует увеличение количества социальных контактов, непоследовательные меры в области здравоохранения и «неравноправная вакцинация».

Гебрейесус указал, что свыше 80 процентов вакцин от коронавируса используются государствами с высоким и средним уровнем дохода, в том числе для граждан, не подвергающихся серьезному риску инфицирования.

При этом в бедных странах получить препараты для вакцинации не могут даже медики, напрямую контактирующие с заболевшими COVID-19? Цитирует главу ВОЗ ТАСС.

Тедрос Аданом Гебрейесус уже заявлял, что достижения в борьбе с коронавирусом на Земле утрачены или находятся под угрозой. Он обратил внимание на резкий рост заболеваемости COVID-19, который фиксировался в последние недели во многих странах мира.

ВОЗ в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией ставит целью вакцинацию не менее 70 процентов жителей всех стран мира к сентябрю 2022 года. Гебрейесус подчеркивал, что пандемию COVID-19 можно взять под контроль — в этом поможет вакцинация.

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