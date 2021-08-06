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Демограф объяснил причины подъема рождаемости в Москве

Елена Фролова

Общество
Демограф объяснил причины подъема рождаемости в Москве
Фото: Pixabay

Меры государственной поддержки рождаемости, которые были приняты в начале 2020 года, показывают хорошие результаты, хоть они оказались слабее, чем можно было ожидать. Такого мнения придерживается ведущий научный сотрудник Международной лаборатории демографии и человеческого капитала РАНХиГС Андрей Коротаев, который прокомментировал данные Мосгорстата о росте рождаемости в столице.

— Помимо этого, на фоне пандемии начался еще процесс экономического спада. Рождаемость можно назвать неким трусом, который очень не любит экономические кризисы. Однако в целом принятые государством меры сработали, — пояснил эксперт.

Он напомнил, что тогда российское правительство объявило о новом материнском капитале, маткапитале на первого ребенка, об улучшении жилищных условий для мам со вторым и третьим ребенком.

Демограф также оценил мнение о том, что высокие показатели рождаемости в Москве достигнуты благодаря приезжим гражданам. По его мнению, так говорить абсолютно неправильно, потому что прирост заметен по всей стране.

— Москва в этом плане неуникальна. По предварительной информации, в России заметно увеличение суммарного коэффициента рождаемости, что является самым надежным индикатором, — добавил Андрей Коротаев.

Он также сказал, что обычно данные меры в столице действовали не так, как на периферии, передает деловая газета «Взгляд».

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