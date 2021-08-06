Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дорожный ремонт завершили на Садовом кольце

Илья Ашуров

Город
Дорожный ремонт завершили на Садовом кольце
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Садовое кольцо Карта всех событий

На Садовом кольце завершились ремонтные работы по замене дорожного полотна. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Всего в рамках проведенных работ было обновлено асфальтобетонное покрытие на 30 участках Садового кольца. Их общая площадь превышает 540 тысяч квадратных метров. Среди них Садовая-Спасская и Садовая-Каретная улицы, Самотечная эстакада, Смоленский и Зубовский бульвары, Зубовская площадь, Крымский мост, Валовая улица и Таганский тоннель.

Заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что ремонт дорожного полотна ведется в рамках подготовки к зиме. Всего в этом году планируется отремонтировать около 23 миллионов «квадратов» асфальтовых покрытий.

— Летние месяцы удобны для проведения ремонта из-за низкого трафика, можно быстро привести дороги в порядок. Например, убрать колейность, которая может стать причиной ДТП, — заключил заместитель мэра.

Заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что с начала 2021 года в столице ввели в эксплуатацию 25 километров дорог. До конца года планируется ввести еще 56 километров магистралей.

Улучшение транспортной системы столицы — одно из приоритетных направлений работы городских властей. В этом году уже построено 13 мостов, тоннелей и эстакад, 25 километров дорог, а также 15 пешеходных переходов, отметил заммэра.

Читайте также:
Садовое кольцоРемонт дорогПетр Бирюков
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Электричка как жизнь

Анна Московкина
Анна Московкина

Приговор за ржание: как решить проблему шумных соседей

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Банный лист: почему Россия и США высылают своих дипломатов?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Все мнения
О проекте