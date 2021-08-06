Дорожный ремонт завершили на Садовом кольце

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Садовое кольцо Карта всех событий

На Садовом кольце завершились ремонтные работы по замене дорожного полотна. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Всего в рамках проведенных работ было обновлено асфальтобетонное покрытие на 30 участках Садового кольца. Их общая площадь превышает 540 тысяч квадратных метров. Среди них Садовая-Спасская и Садовая-Каретная улицы, Самотечная эстакада, Смоленский и Зубовский бульвары, Зубовская площадь, Крымский мост, Валовая улица и Таганский тоннель.

Заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что ремонт дорожного полотна ведется в рамках подготовки к зиме. Всего в этом году планируется отремонтировать около 23 миллионов «квадратов» асфальтовых покрытий.

— Летние месяцы удобны для проведения ремонта из-за низкого трафика, можно быстро привести дороги в порядок. Например, убрать колейность, которая может стать причиной ДТП, — заключил заместитель мэра.

Заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что с начала 2021 года в столице ввели в эксплуатацию 25 километров дорог. До конца года планируется ввести еще 56 километров магистралей.

Улучшение транспортной системы столицы — одно из приоритетных направлений работы городских властей. В этом году уже построено 13 мостов, тоннелей и эстакад, 25 километров дорог, а также 15 пешеходных переходов, отметил заммэра.