Андрей Бочкарев: Почти 2 миллиона «квадратов» жилья ввели в ТиНАО за семь месяцев 2021 года

Фото: Элина Максимова / Вечерняя Москва

Свыше 2,3 миллиона квадратных метров недвижимости, включая более 1,9 миллиона «квадратов» жилья ввели в Новой Москве в эксплуатацию за семь месяцев текущего года. Об этом в пятницу, 6 августа, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Заммэра отметил, что в ТиНАО также было возведено и введено 388 тысяч «квадратов» объектов социального и промышленного назначения, которые позволят образовать в городе большое количество новых мест для трудоустройства.

Среди таких объектов числятся пять детских садов, которые могут вместить до 1070 учеников, две школы, рассчитанные на 1850 детей, амбулатория на 110 посетителей за смену и инфекционный корпус для взрослых и детей на 100 коек в составе больницы в Коммунарке.

По словам депутата Государственной думы Дмитрия Саблина, строительство образовательных объектов в настоящее время контролируется рабочей группой «Развитие ТиНАО: гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры». Результаты ее деятельности подтверждаются тем, что за несколько месяцев в округе получилось оперативно сдать около 20 объектов и решить несколько проблем в вопросах их строительства.

За первые семь месяцев года в столице ввели в эксплуатацию более 30 социальных объектов, рассказал ранее Бочкарев. Строительство этих объектов ведется в том числе и за счет инвесторов. Высокие темпы строительства позволили Москве опередить Лондон и Нью-Йорк по показателям пешеходной доступности детских садов и школ.