Лишенный прав блогер Литвин проехал на авто по ресторану и снес стол

Фото: instagram/mikhail_litvin

Лишенный прав блогер Михаил Литвин проехал за рулем автомобиля в помещении ресторана на улице Рочдельской в Москве. По данным некоторых СМИ, он купил машину у мужчины прямо на улице за миллион рублей.

Литвин выложил видео на своей странице в соцсети. За рулем желтого ретроавтомобиля Литвин проехал несколько метров и врезался в стол, на котором стояла посуда. После этого выступавший на сцене рэпер забрался на крышу авто.

Фото: Принскрин/instagram/Михаил Литвин (@mikhail_litvin)

В столичном ГИБДД заявили, что инициировали проверку по факту видеоролика, размещенного в сети Интернет, на котором гражданин, будучи лишенным права управления транспортными средствами, передвигался на автомобиле в помещении бара (ресторана).

В начале июля административное дело о нарушении ПДД в отношении блогера Михаила Литвина рассмотрел мировой судья судебного участка № 376 Пресненского района.

— Литвин Михаил Андреевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ. Литвину М. назначено наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на четыре месяца, — сообщил пресс-секретарь суда.

14 апреля 2021 года Михаил Литвин на своей машине ехал во встречном направлении по дороге с односторонним движением на Пресненской набережной.

Протокол в его отношении составлен по статье «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги».

Блогер и ранее уже попадал в стены суда. Так, в 2018 году Михаила Литвина оштрафовали на одну тысячу рублей за его розыгрыш с перевозкой «окровавленной» девушки.