Андрей Бочкарев: Тоннелепроходка между станциями «Лианозово» и «Физтех» выполнена почти на 80 процентов

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Строительная готовность перегонных тоннелей между будущими станциями «Лианозово» и «Физтех» строящегося в настоящее время участка Люблинско-Дмитровской линии метрополитена составляет около 80 процентов. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Тоннелепроходческие комплексы «Татьяна» и «Ирина» близки к завершению работ по проходке тоннелей до будущей станции «Физтех», — заявил заммэра.

По его словам, к настоящему моменту оба щита уже пересекли Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД).

Левый тоннель готов уже на 79 процентов, в то время как готовность правого оценивается в 77 процентов.

Бочкарев уточнил, что на участке специалисты продолжают прокладывать правый перегонный тоннель между станциями «Яхромская» и «Лианозово». Проходка левого тоннеля уже была пройдена.

Генеральный директор компании «Мосинжпроект», которая является инжиниринговым холдингом и управляющей организацией по строительству новых линий и станций столичного метро, Юрий Кравцов добавил, что на станциях «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех» в настоящее время активно ведется строительство.

Так, на станциях «Яхромская» и «Лианозово» уже выполнены конструкции котлована, а на станции «Физтех» специалисты в рамках подготовительного этапа выносят сети из территории строительства.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что тоннели для нового участка Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена планируют достроить в ноябре.

По словам гендиректора АО «Мосметрострой» Сергея Жукова, протяженность участка составляет 5,8 километра. На 14 июля построено около 70 процентов перегонных тоннелей. Монолитные работы на станциях «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово» планируется завершить до конца 2021 года, на станции «Физтех» — осенью 2022-го.