Сбежавшие в Подмосковье заключенные не должны были сидеть в одной камере, заявили в ОНК

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Заключенные, сбежавшие из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье, не должны были сидеть в одной камере, так как обвиняемые по тяжким статьям не могут находиться с привлекаемыми к ответственности за не насильственные преступления. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Массовый побег из истринского ИВС произошел глубокой ночью, в промежутке с 02:30 до 05:30. Сбежали пятеро заключенных. Среди них Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и в лишении свободы столичного адвоката. По информации Telegram-канала Baza, заключенные сломали отсек для передачи еды в двери. Затем они выкрутили дверные винты и сломали замок. Им удалось пройти незамеченными через весь изолятор. На улице они открыли ворота, сломав навесной замок, и покинули территорию ИВС. При себе у сбежавших нет оружия: после проверки в изоляторе стало известно, что ничего не пропало. По словам представителя СК, выбраться из изолятора заключенным удалось через спецприемник. Предположительно, для взлома замка они использовали гаечный ключ.

Как сообщил Telegram-канал 112, в камере ИВС, откуда сбежали заключенные находились еще двое обвиняемых. На допросе они сказали, что спали и ничего не слышали. Шум не слышали и сотрудники ИВС. В данное время всю смену изолятора допрашивают. Дежурный ИВС Сергей Л. задержан, он сейчас главный подозреваемый.

По словам Мельникова, подозреваемый в тяжких насильственных преступлениях Мавриди не должен был находиться в одной камере с привлекаемыми к ответственности за не тяжкие преступления.

— У меня вопрос возникает. Есть федеральный закон, который предписывает, что люди по категориям своим должны содержаться в соответствующей категории граждан. Я бы обратил внимание на то, что это правило не соблюдается. Очень часто сидят люди, которые так вместе содержится, — сказал правозащитник.

В МВД сообщили, что в Истру уже выехала специальная комиссия для установления обстоятельств побега заключенных. Полиция делает все необходимое для установления местонахождения и задержания совершивших побег.

1/5 Александр Мавриди 2/5 Иван Цуркану 3/5 Денис Грозаву 4/5 Николай Тетеря 5/5 Александр Бутнару

По факту превышения должностных полномочий сотрудниками ИВС Истры, приведшего к побегу 5 человек, подмосковные следователи возбудили уголовное дело.

Один из сбежавших, Александр Мавриди, проходит подозреваемым по делу об убийстве предпринимателя Владимира Маругова. Бизнесмен был застрелен из арбалета в своем подмосковном доме в ноябре 2020 года. По версии СК, убийство произошло с целью ограбления.