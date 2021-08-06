Правительство направит почти 1,7 миллиарда рублей на лекарства регионам

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Российские власти направят около 1,7 миллиарда рублей на предоставление лекарственных средств разным субъектам РФ. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Мы продолжаем работу по обеспечению льготников бесплатными лекарствами и медицинскими изделиями, а детей с ограничениями по здоровью — лечебным питанием, — цитирует главу кабмина РИА Новости.

Мишустин уточнил, что размер ежемесячной соцподдержки в России был увеличен.

Премьер-министр подытожил, что крайне важно своевременно доставить эти средства до российских регионов.

До этого Михаил Мишустин сообщил, что для граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе перенесших инфаркт, продлен срок получения бесплатных льготных лекарств. Теперь он составляет два года вместо одного.

Он рассказал, что медикаментозная помощь уменьшает шанс на ухудшение ситуации и повторное возникновение рецидивов болезней. Такое решение должно помочь людям не прерывать лечение.

По словам Мишустина, на диспансерном лечении с сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся более 500 тысяч человек.