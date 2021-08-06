Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Правительство направит почти 1,7 миллиарда рублей на лекарства регионам

Полина Долганова

Общество
Правительство направит почти 1,7 миллиарда рублей на лекарства регионам
Фото: Правительство РФ

Российские власти направят около 1,7 миллиарда рублей на предоставление лекарственных средств разным субъектам РФ. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Мы продолжаем работу по обеспечению льготников бесплатными лекарствами и медицинскими изделиями, а детей с ограничениями по здоровью — лечебным питанием, — цитирует главу кабмина РИА Новости.

Мишустин уточнил, что размер ежемесячной соцподдержки в России был увеличен.

Премьер-министр подытожил, что крайне важно своевременно доставить эти средства до российских регионов.

До этого Михаил Мишустин сообщил, что для граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе перенесших инфаркт, продлен срок получения бесплатных льготных лекарств. Теперь он составляет два года вместо одного.

Он рассказал, что медикаментозная помощь уменьшает шанс на ухудшение ситуации и повторное возникновение рецидивов болезней. Такое решение должно помочь людям не прерывать лечение.

По словам Мишустина, на диспансерном лечении с сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся более 500 тысяч человек.

Читайте также:
Михаил Мишустинвыплатыправительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Электричка как жизнь

Анна Московкина
Анна Московкина

Приговор за ржание: как решить проблему шумных соседей

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Банный лист: почему Россия и США высылают своих дипломатов?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Все мнения
О проекте